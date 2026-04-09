«Опасный покер» и «унижение» Трампа: американские СМИ спорят о перемирии Ирана и США

Объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие с Ираном не устраняет причины противостояния и пока совершенно неясно, когда танкеры снова смогут беспрепятственно пройти через Ормузский пролив, и кто именно выиграл в этой войне. Что о конфликте на Ближнем Востоке думают американские СМИ, в материале «Рамблера».

Ранее Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном, который США и Израиль бомбили с 28 февраля. А цены на нефть отреагировали резким падением: днем в среду, 8 апреля, Brent опускалась ниже $91 за баррель, хотя еще во вторник превышала $100.

Газета New York Times считает, что Трампу удалось добиться лишь тактического успеха, который позволил ему на время возобновить поставки нефти, удобрений и гелия через Ормузский пролив и успокоить рынки. Но «не решена ни одна из основополагающих проблем, которые привели к войне».

Журналисты обратили внимание на то, что иранская ядерная программа не остановлена, у власти в Иране остается прежний режим, и Тегеран в итоге может получить полный контроль над Ормузским проливом.

«Теперь перед Трампом стоит задача не только достичь более прочного урегулирования, но и доказать США и всему миру, что этот конфликт стоил того, чтобы его затевать. А для этого ему придется продемонстрировать, что он разомкнул мертвую хватку Тегерана в 30-километровом проливе и перечеркнул его шансы когда-либо создать ядерное оружие», - говорится в статье.

В свою очередь Wall Street Journal считает, что Трампа играет в «опасный покер», так как пока перемирие хрупкое, а Иран все еще способен атаковать американские силы на Ближнем Востоке.

При этом, по данным издания, Белый дом рассматривает план «наказания» некоторых союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона были недостаточно полезны в ходе военной операции против Ирана.

План подразумевает вывод американских войск из стран - участниц альянса, которые оказали недостаточную поддержку операции, и закрытие американской военной базы минимум в одной европейской стране. Это может быть Испания или Германия, пояснили осведомленные источники издания.

А телекомпания CNN, считает политику президента США Дональда Трампа «хаотичной» и трудно прогнозируемой.

«По словам консерватора Брэда Тодда, он общался со сторонниками президента, и они говорят, что хотели бы, чтобы он не публиковал в Интернете так много постов, как он это делает», - отмечает канал.

В свою очередь издание Daily Beast сочло, что президент США Дональд Трамп «унижен» и пытается выдать поражение за победу. При этом прекращение огня журналисты назвали всего лишь попыткой остановить кризис, который обострил сам глава Белого дома.