Перемирие на пороховой бочке: раскрыты главные темы переговоров в Пакистане

Переговоры в Исламабаде призваны трансформировать двухнедельное перемирие Ирана и США в долгосрочную стратегию сосуществования, пишут «Ведомости». Но, по мнению востоковеда-ираниста Олега Акулиничева, новые переговоры будут не финалом конфликта, а лишь перерывом перед более технологичным этапом противостояния.

В ночь на 8 апреля стало известно, что Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива.

Неназванный источник ТАСС сообщил, что переговоры Ирана и США начнутся 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде и продлятся несколько дней. Встреча пройдет в закрытом формате.

По мнению Акулиничева, одной из ключевых тем переговоров станет судьба Ормузского пролива, который Иран согласился открыть под гарантии прекращения ударов со стороны США и Израиля. Посредничество Пакистана позволило избежать катастрофы, но доверие между сторонами остается на нулевом уровне. Дипломатам предстоит найти способ разблокировать мировую торговлю нефтью в условиях, когда ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы отступить от своих ключевых интересов.

Особое внимание на встрече будет уделено «ядерному порогу» Ирана. Тегеран продолжает удерживать запасы урана, обогащенного до 60 процентов. В Исламабаде стороны попытаются нащупать новые контуры контроля над иранской ядерной программой, которая остается главной «занозой» в отношениях с США и Израилем.

Несмотря на внешнее стремление к миру, самым вероятным исходом переговоров эксперт считает переформатирование войны, которая может стать более целенаправленной и технологичной, но не менее смертоносной. Регион остается пороховой бочкой, а перемирие лишь дает сторонам возможность переосмыслить тактику перед следующим раундом. В то же время двухнедельное перемирие - это признание, что ни одна из сторон не готова к тотальной войне.