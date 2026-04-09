Новый хозяин Белого дома: кто в США выиграл от поражения на Ближнем Востоке

Поражение США на Ближнем Востоке, которым оборачивается операция против Ирана, может принести огромную выгоду вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Об этом в статье для РИА Новости заявил профессор Тбилисского государственного университета, бывший мэр Тбилиси Давид Нармания.

Если переговоры между США и Ираном состоятся, а условия мирного соглашения, о которых говорят сейчас, не слишком изменятся, то выдать достигнутое за успех президент Штатов Дональду Трампу будет непросто. Нармания замечает, что Иран понес более тяжелые потери, чем свои оппоненты, однако это не основной критерий для определения победителей и побежденных. Сравнивать стороны будут по достижениям, и в случае принятий условий Тегерана Вашингтон не добьется своих целей.

В частности, США не смогли добиться прекращения ядерной программы Ирана. Иранское руководство хоть и понесло серьезные потери, но революции в исламской республике не случилось. Главной победой Вашингтона может стать разблокировка Ормузского канала, но если до операции по нему можно было проходить без пошлин, то теперь за каждый баррель придется заплатить доллар Тегерану.

«В сухом остатке Вашингтон не добился ни одной из своих целей, а Иран приобрел дополнительный — и весьма солидный — источник дохода в казну. Все это приправят смягчением санкций. В общем, результатом похвастать не смогут ни США в целом, ни Дональд Трамп в частности», — отмечает эксперт.

В США тем временем «лютуют» демократы: грозят импичментом и президенту, и министру войны Питу Хегсету. Последнему вменяют не только тактические и стратегические провалы, но и военные преступления. Трамп тем временем успел проговориться, что именно Хегсет был инициатором нападения. Теперь же пресса и вовсе набросилась на главу Пентагона, заявляя, что тот лжет президенту в докладах о ситуации на земле.

Для республиканцев перспективы тоже мрачные. Скоро в США состоятся промежуточные выборы, борьба за результаты которых и без того была острая. Рейтинги Трампа летят вниз и тащат за собой шансы партии.

При этом Нармания отмечает, что среди всех ближайших сторонников американского лидера есть фигура, которая даже в этой ситуации может выйти победителем. Вице-президенту Джей Ди Вэнсу удалось дистанцироваться от конфликта на Ближнем Востоке. Он почти никак не комментировал ход боевых действий, однако вышел на первый план, когда пришло время переговоров.

Именно Вэнс возглавит американскую делегацию, в которую также войдут Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Бывший мэр Тбилисси замечает, что формально на эту роль более подходил госсекретарь Марко Рубио, однако он стал активным участником политической части военной кампании.

Переговоры для Вэнса будут непростыми — Иран будет навязывать свои условия, а полноценной победой может считаться лишь завершение конфликта. Однако если политику все же удастся добиться «мало-мальски достойного мира» для Америки, то споры о следующем хозяине Белого дома будут закрыты.