«Трансатлантическая игра»: как США пытаются «подставить» НАТО

Страны НАТО и США проводят «своеобразную трансатлантическую игру», где европейцы осознают, что президент Дональд Трамп пытается подставить их в военном конфликте с Ираном. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, инсайды в СМИ свидетельствуют, что США требуют от союзников по НАТО «придумать какой-то план обеспечения судоходства в Ормузском проливе, потому что сами разблокировать его не способны».

«В НАТО отлично понимают, что американцы их подставляют, поэтому проявлять инициативу не хотят. Они проводят слушания, периодически делают громкие заявления, что сформировали коалицию для обеспечения свободы судоходства, но это просто риторика», — пояснил Дудаков.

Политолог пояснил, что, осознавая риск быстрой гибели своих военных кораблей в Ормузском проливе, США стремятся переложить ответственность за возможные действия на европейские страны.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. А также перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей, что вызвало резкий рост цен на нефть и газ.

После начала операции против Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает к НАТО отвращение, так как ему отказали в помощи. Он также подчеркнул, что «всегда знал, что они — бумажные тигры».