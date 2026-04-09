В МИД Белоруссии рассказали, для чего Запад использует санкции

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в рамках проходящей в Женеве Международной конференции по вопросам гуманитарной деятельности, средств правовой защиты и ответственности в условиях односторонних санкций заявил, что западные страны используют "санкционный кнут" для провоцирования социальных бунтов в неугодных странах. Об этом сообщает ТАСС.

"Несмотря на очевидно острый характер проблемы негативного влияния санкций на осуществление прав человека, инициаторы ограничительных мер предпочитают ее не замечать и продолжают использовать санкционный кнут как средство своей внешней политики", - поделился Рыженков.

Белорусский министр задался вопросом, допустимо ли применение любых мер, которые даже косвенно ведут к ухудшению условий жизни гражданского населения, с точки зрения соблюдения прав человека. К примеру, Запад использует санкции, стараясь вызвать социальные бунты, которые, в свою очередь, могли бы привести к смене законно избранных правительств, отметил Рыженков.

3 апреля видеохостинг YouTube удалил государственные каналы Белоруссии (БЕЛТА, ОНТ, СТВ) под предлогом санкций.

Министерство информации республики негативно оценило этот недружественный и безосновательный шаг и оставило за собой право на принятие необходимых мер реагирования.