$78.391.56

Стало известно о желании Израиля продолжить войну с Ираном

Lenta.ru

Несмотря на достигнутый режим прекращения огня на Ближнем Востоке, Израиль хочет продолжить войну с Ираном и эту цель поддерживает большая часть его политических партий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал Яков Рабкин, заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете, автор книг «Сионизм в 101 цитате», «Израиль: война и мiръ», «Еврей против еврея. Иудейское сопротивление сионизму».

© Lenta.ru

Эксперт напомнил, что Израиль отказывается признавать режим прекращения огня на территории Ливана, где он ведет боевые действия против шиитского движения «Хезболла» под предлогом его связи с Ираном.

В первый же день перемирия Израиль подверг Бейрут массированной бомбардировке с сотнями жертв среди гражданского населения. Израиль заявляет, что Ливан в соглашение не входит, а Пакистан, взявший на себя роль посредника, утверждает обратное Яков Рабкин заслуженный профессор истории и научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) в Монреальском университете

«Поскольку основной причиной враждебности Ирана к Израилю является солидарность с палестинцами, маловероятно, чтобы Исламская Республика оставила бы агрессию Израиля против Ливана за рамками соглашения о перемирии. Ведь поддержка угнетенных — будь то Палестина или Куба — это краеугольный камень традиционного иранского мировоззрения», — подчеркнул исследователь.

Рабкин также обратил внимание на критику достигнутого перемирия на Ближнем Востоке бывшим премьер-министром Израиля, лидером оппозиционной партии «Еш Атид» Яиром Лапидом. Он указал, что внутренние противники Нетаньяху критикуют не сам факт боевых действий против Ирана, а тактику.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует решение Вашингтона и Тегерана не идти по пути вооруженной эскалации. Представитель Кремля также выразил надежду, что представители двух стран в самом скором времени организуют прямые контакты.