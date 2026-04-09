Карлсон заявил, что США не могут взять под контроль Израиль

Американский журналист Такер Карлсон задался вопросом, почему США идут на поводу у «марионеточного государства» Израиль, которое побудило развязать конфликт с Ираном.

«Почему США не могут взять под контроль своё марионеточное государство... Израиль?» — поинтересовался Карлсон в видео, опубликованном в соцсети Х.

Ранее глава иранской Организации судебной медицины Аббас Масджади заявил, что более 3 тыс. человек погибли по всему Ирану за время вооружённой агрессии США и Израиля против исламской республики.

Ранее Минздрав Ливана также сообщил о сотнях погибших и пострадавших при ударах Израиля.