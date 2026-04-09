Обзор иноСМИ: «шок» ЕС и почему нефтяники топят мирный план Трампа

«Стагфляционный шок» бьет по ЕС

ЕС по-прежнему будет испытывать «стагфляционный шок», вызванный низкими темпами роста и растущей инфляцией, несмотря на двухнедельное перемирие Ирана и США. Об этом газете Financial Times рассказал главный экономический чиновник блока Валдис Домбровскис. По его словам, Еврокомиссия готовится снизить свой прогноз роста на этот год, поскольку последствия конфликта на Ближнем Востоке остаются крайне неопределенными. В мае Еврокомиссия обновит свой официальный прогноз ВВП. До начала конфликта на Ближнем Востоке она прогнозировала, что рост ВВП Евросоюза останется на уровне 1,4 процента в этом году и 1,5 процента в 2027-м, при этом инфляция составит чуть более двух процентов в этом и следующем году.

Но, согласно последним экономическим сценариям, темпы роста ЕС могут замедлиться на 0,4 процентного пункта в этом году, если цены на энергоносители вернутся к довоенному уровню к концу 2026-го. Если же снижение цен займет больше времени, темпы роста могут замедлиться на 0,6 процентного пункта как в этом, так и в следующем году. Из первого сценария следует, что инфляция также вырастет на один процентный пункт в этом году. Второй сценарий предполагает, что инфляция вырастет на 1,5 процентного пункта как в этом году, так и в 2027-м. Устойчивое снижение цен на нефть и газ будет зависеть от того, ослабит ли Тегеран свой контроль над важнейшим экспортным маршрутом через Ормузский пролив.

Нефтяное лобби США восстало против сделки с Ираном

Мирный план президента США Дональда Трампа по Ирану встречает сопротивление со стороны одной заинтересованной ключевой группы - нефтяной промышленности, пишет Politico со ссылкой на отраслевого консультанта. Главы нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, выступая против согласия США с платой, которую Иран взимает за проход через стратегически важный Ормузский пролив. Среди аргументов нефтяников: стоимость каждой поставки вырастет на 2,5 миллиона долларов за счет пошлин и страховых взносов, что ляжет на плечи потребителей. Кроме того, ситуация с Ормузским проливом может создать прецедент для таких стран, как Сингапур и Турция, которые также могут ввести сборы за проход через важные торговые пути - Малаккский пролив и Босфор.

Также уплата пошлин может поставить компании под удар, создав риск юридического преследования за нарушение санкций против иранских чиновников. Компании напрямую выражали свою озабоченность и Трампу, но «в более мягкой форме». В Белом доме заявляли, что «непосредственным приоритетом» президента является возобновление работы пролива «без каких-либо ограничений, будь то плата за проход или что-то еще». По сообщениям СМИ, Иран требует уплаты сборов в юанях или криптовалюте за танкеры, пересекающие пролив. Даже после объявления о перемирии движения через Ормузский пролив почти не было, заявил Politico аналитик Мэтт Смит. Иран вновь закрыл пролив в среду после того, как Израиль атаковал союзников Тегерана в Ливане. Аналитик Артур Лайтхаммер назвал дополнительные расходы в два миллиона долларов «еще одним потенциальным элементом шантажа». По его словам, эта уступка будет слишком дорогой - «как в политическом, так и в экономическом плане».

От Рютте требуют перестать «подлизываться» к Трампу

Генсек НАТО Марк Рютте снова отправился в Белый дом, чтобы провести «деликатную встречу» и в очередной раз помешать Дональду Трампу нанести ущерб трансатлантическому альянсу, пишет немецкое издание Die Welt. В то время как Трамп отчаянно стремится к победе во всё более сложном конфликте с Ираном, его риторика становится всё более резко направленной против европейских союзников. Поэтому даже демонстративное публичное одобрение со стороны Рютте вряд ли сможет предотвратить более глубокий, возможно, непоправимый раскол в НАТО, подчеркивается в статье.

По словам высокопоставленного чиновника США, Трамп колебался между заявлениями, что он «очень разочарован» отказом НАТО от участия в иранском конфликте, и более мягкими оценками, однако за закрытыми дверями он «очень последователен в своем разочаровании». Трамп, который на прошлой неделе заявил журналистам, что «пересматривает» роль США в альянсе, не может вывести Америку из НАТО без одобрения Сената или Конгресса. Однако есть и другие способы уменьшить обязательства США. К примеру, он может сократить финансирование операций альянса, уменьшить военное присутствие в Европе или даже прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной. В Брюсселе и многих других европейских столицах растет недовольство Америкой. Это еще больше осложняет задачу Рютте. Он пытается угодить Трампу в интересах альянса - в то время, когда антиамериканские настроения в Европе усиливаются. На очередной встрече генсеку НАТО придется полагаться прежде всего на свои личные отношения с президентом, которого он щедро хвалил при каждом удобном случае. Однако союзники, напротив, ожидают, что Рютте подчеркнет важность НАТО для интересов США. Рютте призывают прекратить «подлизываться» к Трампу и проявить креативность и дальновидность.

«Трамп потерял контроль над своей войной»

Президент США Дональд Трамп получил то, чего так сильно жаждал - внимание СМИ и всего мира к каждому его слову, но в то же время он потерял контроль над начатой им войной, пишет The Spectator. В последние дни переговорщики искали точки соприкосновения, хотя бы крохотные, на основе которых можно было бы договориться о приостановке боевых действий. Речь идёт о самых основах рамочного соглашения. По версии автора статьи, Иран не перестанет добиваться от США гарантий, которые будут свидетельствовать о готовности Трампа вести переговоры добросовестно и воздерживаться от бомбардировок в середине процесса. Но самое главное - Иран чувствует, что побеждает. С 2001 года Иран участвовал в финансировании и подготовке почти всех повстанческих сил на Ближнем Востоке - от Йемена до Ирака, от Афганистана до Ливана, Сирии и Газы, подчеркивается в статье.

Автор указал, что иранцы создали одни из самых смертоносных шиитских ополчений в Ираке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) - грозный противник, и многие его члены были бы только рады приветствовать американские и израильские войска в «кровавой трясине» на своей территории, которую они знают лучше всех. Это не война, которую можно выиграть военным путем, и не война, в которой интересы США могут быть устойчиво защищены путем непрерывной эскалации. Нападения США на критически важную национальную инфраструктуру Ирана вполне могут привести к тому, что целью станут и опреснительные установки Персидского залива. Это повысит риск гибели всего региона от засухи. Чем больше США и Израиль наносят удары по иранским целям, тем больше Иран будет удерживать свой главный рычаг влияния - Ормузский пролив. По мнению автора The Spectator, переговорщики США должны думать не только об угрозе «катастрофической военной ошибки», но и о возможной потере США авторитета на мировой арене.

«Гелиевый козырь» России в гонке ИИ

Война в Иране нанесла удар по трети мировых запасов гелия, но Китай даже не вздрогнул. Что это говорит нам о том, кто на самом деле побеждает в промышленной гонке за искусственный интеллект? Примерно в 40 километрах от границы России и Китая, на просторах Дальнего Востока, которые большинство американцев не найдут на карте, «Газпром» управляет газоперерабатывающим заводом. Сепарация метана, извлечение этана, пропан - обычная нефтехимия. Вашингтону до этого нет дела. Но этот завод также является домом для крупнейшего в мире комплекса по производству гелия - 60 миллионов кубометров в год на полной мощности, пишет The National Interest. Это примерно столько же, сколько производил Катар до того, как иранские ракеты поразили цели в Рас-Лаффане. Почему это важно? Не из-за цен на гелий, нехватки аппаратов МРТ или других заезженных тем. Это важно, поскольку гелий, который большинство людей видит только в воздушных шариках, - незаметно стал несущим элементом в великом противостоянии держав за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ), подчеркивает NI. Nvidia не производит собственные чипы. Это делают на Тайване, используя технологические процессы с точностью до нескольких нанометров.

А что насчет памяти с высокой пропускной способностью - того самого компонента, который превращает графический процессор в ускоритель для ИИ? Ее выпускают Samsung и SK Hynix, обе базируются в Южной Корее. Таким образом, все усилия Америки по сверхмасштабированию ИИ - те сотни миллиардов, которые Microsoft и Google вливают в дата-центры, - проходят через узкое горлышко всего трех компаний в Азии. Всем трем компаниями необходим гелий. Их установки, каждая из которых стоит более 150 миллионов долларов, не могут работать без охлаждения источников экстремального ультрафиолетового излучения гелием. Обработка пластин требует гелия для поддержания вакуума. Удаление загрязнений на атомном уровне? Снова гелий. И вот в чем загвоздка: потребление гелия на одну пластину постоянно растет. Россия поставляла более половины импорта гелия в Китай до 2025 года. Декабрь же был просто невероятным - российские поставки в Китай увеличились более чем вдвое. Прекращение поставок гелия на Запад приводит к падению объемов производства чипов. Это, в свою очередь, грозит задержкой циклов обучения американских ИИ.