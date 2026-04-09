В России оценили перспективы перемирия на Ближнем Востоке

Востоковед Андрей Чупрагин в разговоре с Рамблером проанализировал перспективы двухнедельного перемирия на Ближнем Востоке и оценил риски его срыва.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в соцсети Truth Social, что американские войска, включая корабли и воздушные суда, останутся у границ Ирана до полного соблюдения соглашения между странами.

По словам эксперта, решение Трампа обусловлено серьёзными сомнениями в успехе предстоящих переговоров с представителями Ирана, которые запланированы на 11‑е апреля.

Решение Трампа оставить войска на Ближнем Востоке связано с реальной угрозой того, что переговоры 11‑го числа могут не состояться. А если всё‑таки пройдут, есть высокая вероятность, что они не принесут результатов — стороны вернутся к исходной точке, то есть к продолжению противостояния. Каждая сторона по‑своему трактует условия перемирия, и эти трактовки принципиально расходятся: позиция Тегерана не устраивает Вашингтон, и наоборот. Поэтому достижение консенсуса остаётся под вопросом. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Аналитик подчеркнул, что расхождения в понимании условий перемирия между Тегераном и Вашингтоном создают серьёзное препятствие для достижения устойчивого соглашения. Говоря о готовности сторон к компромиссам, востоковед отметил противоречивость позиций Ирана: публично страна демонстрирует неуступчивость, но в закрытых переговорах, возможно, готова к диалогу. Тем не менее общий настрой эксперта остаётся сдержанным.

«Я не готов давать прогнозов — слишком много неопределённостей. Однако я пессимистично оцениваю перспективы соблюдения перемирия в нынешнем виде. Уже сейчас звучат взаимные обвинения: Иран обвиняет США в нарушении договорённостей, и наоборот. При этом официально перемирие пока не вступило в силу. Есть заявление Трампа, но чётких подтверждений от Ирана я не видел. Единственное зафиксированное событие — предстоящие переговоры 11‑го числа», — сказал специалист.

Среди дополнительных факторов риска эксперт выделил разногласия по вопросу ударов Израиля по Ливану: Тегеран считает, что ситуация вокруг Ливана и «Хезболлы» должна входить в пакет договорённостей о перемирии, тогда как США и Израиль настаивают на обратном. Эта и другие расхождения в позициях сторон, по мнению Чупрагина, существенно снижают шансы на соблюдение режима прекращения огня в ближайшие две недели.

Ранее МИД Ирана назвал удары по Ливану грубым нарушением соглашения о прекращении огня.