«Каменный век»: в Латвии выступили против закрытия границ с соседом РФ

Латвийский политик Алексей Росликов выступил против введения ограничений на границе Латвии и Белоруссии. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».

По мнению Росликова, закрытая граница вредит экономике и прерывает дружеские и родственные связи.

«Закрывать границу — это каменный век», — заявил он.

Также политик подчеркнул, что в Прибалтике «есть не только националисты», но и адекватные политические силы, которые хотят «дружить и разговаривать». При этом, по его словам, Латвии выгодно поддерживать добрососедские отношения с Белоруссией, так как ранее республика поставляла на латвийский рынок более 700 тыс. тонн «качественного, а самое главное, доступного топлива».

Ранее в Латвии начали копать противотанковые рвы вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы создать «Балтийскую линию обороны». Также Министерство обороны Латвии подготовило законопроект, благодаря которому военные смогут размещать оборонительные сооружения на участках у границы с Россией, находящихся в частной собственности. При этом в октябре 2023 года власти Латвии закрыли два из четырех КПП на границе с Россией, а летом того же года - один из двух КПП на границе с Белоруссией.