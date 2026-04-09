Иран призвал Трампа надеть собачий поводок на Израиль
Посольство Ирана в ЮАР иронично сравнило Израиль с бешеной собакой и предложило президенту США Дональда Трампа надеть на него поводок. Соответствующая публикация появилась на официальной странице дипмиссии в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность выхода из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан. При этом действия израильской стороны в этом контексте сравнили с поведением агрессивной собакой.
21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.