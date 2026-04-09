«Скрытая ревность» и выгода: что стоит за сближением Северной Кореи и Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И 9–10 апреля посетит Северную Корею — это его первый визит в Пхеньян с 2019 года. Потепление отношений между двумя странами, как считают эксперты, связано с несколькими факторами, включая «скрытую ревность» Пекина по отношению к Москве, пишут «Ведомости».

Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов полагает, что Китай стремится создать коалицию из политически надежных союзников на фоне глобальных изменений. Кроме того, КНДР остается экспортером угля, что особенно важно для Китая в условиях мирового энергетического кризиса.

По словам эксперта, в позиции Пекина также присутствует «скрытая ревность» по отношению к России, которая смогла выстроить с Пхеньяном полноценный военный договор — Китай не хочет отставать от Москвы.

Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин, в свою очередь, связывает положительные изменения в отношениях с 2025 года с традиционной цикличностью двусторонних связей.