На Украине сорвано заседание парламента

Пленарное заседание в Верховной раде Украины сегодня проходит в отсутствие большинства депутатов и даже самого председателя парламента Руслана Стефанчука. Об этом со ссылкой на данные украинских СМИ пишет РИА Новости.

Издания отмечают, что «зал полупустой», а на трибуне председательствующих находится лишь заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк. Нет ни председателя Руслана Стефанчука, ни первого вице-спикера Рады Александра Корниенко.

В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о том, что работа парламента «по факту сорвана».

«Никаких законов сегодня принимать не будут», - констатировал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в превращении Украины в личный офшор, «кормушку», в поле для массового мародерства под прикрытием военных действий.