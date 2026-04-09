Минобороны Китая предрекло хаос в Японии

Последствия милитаризации могут обернуться для Японии хаосом. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, передает РИА Новости.

«Если злой тигр будет выпущен из клетки, он неизбежно посеет хаос повсюду и погрузит японский народ в пучину катастроф», — сказал он.

Так Сяоган прокомментировал завершение развертывания Японией дальнобойных ракетных комплексов. При этом Пекин выразил обеспокоенность быстрым ростом неомилитаристских настроений в Токио.

Ранее Япония префектуре Кумамото и Кэмп Фудзи в префектуре Сидзуока.

До этого стало известно, что Министерство обороны Японии рассматривает возможность создания группировки спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. В рамках данной программы Япония выведет на низкую околоземную орбиту 50 малых космических аппаратов.