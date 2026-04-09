На Украине подтвердили обмен телами с Россией

Российская сторона вернула Украине тысячу тел украинских военнослужащих. Обмен подтвердил в Telegram-канале украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, по результатам которых в Украину возвращены тела тысячи погибших человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что идентификацией лиц займутся украинские следователи и эксперты из учреждений МВД.

Ранее о проведении обмена телами сообщил военкор Юрий Котенок. По его словам, взамен тысячи тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия получила останки 41 бойца.