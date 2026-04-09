Зеленский рассказал о доверии Путину со стороны окружения Трампа

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Дональда Трампа Джаред Кушнер доверяют российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью RAI.

По его словам, представители Белого дома «провели слишком много времени» с российским президентом. Это, добавляет Зеленский, и стало причиной доверия к Путину.

В пример он привел свою попытку доказать администрации Трампа о якобы помощи России Ирану в нанесении ударов по базам США на Ближнем Востоке.

«Я говорил об этом публично. Услышали ли мы реакцию США в адрес России с требованием прекратить это? Проблема в том, что они доверяют Путину. И очень жаль», — подытожил украинский лидер.

В том же интервью Зеленский предложил несколько мест для встречи с Путиным. Он выделил Ближний Восток, Европу или США.