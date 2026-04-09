Успех или капитуляция: прекращение огня в Иране обнажило раскол среди сторонников Трампа

Согласие Дональда Трампа на двухнедельное прекращение огня в Иране выявило новые разногласия в его движении "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), одни сторонники которого выступают в защиту действий своего кумира, а другие обвиняют президента США в предательстве.

© Московский Комсомолец

И США, и Иран заявили о своей победе после того, как две эти страны согласились приостановить военные действия после более чем месячной войны. Но Ормузский пролив в среду оставался закрытым, и боевые действия продолжались, поскольку Израиль начал свои самые масштабные атаки на Ливан, констатирует The Guardian.

Демократы и другие критики президента США заявили, что Трамп потерпел унизительное стратегическое поражение, учитывая, что, несмотря на все его апокалиптические угрозы, иранский режим остается нетронутым и по-прежнему обладает запасами высокообогащенного урана, а также в настоящее время осуществляет контроль над проливом.

Сторонники MAGA бросились защищать президента. Динеш Д'Суза, правый комментатор и кинорежиссер, написал в социальных сетях: “Трамп в очередной раз перехитрил критиков. В очередной раз он разоблачает их внутреннее расстройство. Он в очередной раз доказывает, что он здесь самый взрослый. В очередной раз”.

Мэтт Шлапп, лоббист, который является председателем Американского союза консерваторов, настаивает: “Представители MAGA доверяют Трампу и верят, что его решения основаны на реальных, действенных разведданных”.

Члены MAGA в Конгрессе в основном хранили молчание, но Нэнси Мейс из Южной Каролины опубликовала сообщение: “Мир достигается СИЛОЙ. Президент Трамп еще раз показал миру, как это выглядит. Пришло время положить конец этому конфликту навсегда и вернуть наши войска домой”.

Другие голоса звучали оборонительно, поскольку они пытались противостоять потоку критики по поводу того, что война Трампа ничего не дала, кроме непреднамеренного усиления позиций Ирана,\.

Алекс Брейзевиц, политический консультант и советник президентской кампании Трампа в 2024 году, написал: “‘Капитуляция Америки’? Как нелепо. Президент Трамп сверг иранский режим, уничтожил подавляющее большинство их военных возможностей и сейчас работает над заключением грандиозной сделки для Соединенных Штатов”.

Джек Пособец, политический активист и сторонник теории заговора, сказал в интервью подкасту Стива Бэннона: "Многие из тех людей, которые говорят, что Иран действовал так хорошо, превзошли себя – вы должны взглянуть на табло. На табло не видно, что Иран смог отбиться от американцев”.

Он добавил: “Они что, беззубые? Нет. Но они не какие-то чудовища, которые вот-вот захватят власть на Ближнем Востоке… Президент работает над созданием "новой нормальной ситуации" на Ближнем Востоке”.

Некоторые пытались отговорить Трампа идти на слишком большие уступки. Линдси Грэм* (внесен в России в список экстремистов и террористов), возможно, самый провоенно настроенный республиканец в Сенате, выразил веру в президента, но признал, что “предполагаемый документ для переговоров, на мой взгляд, имеет некоторые тревожные аспекты”.

Отвергая идею о том, что Тегерану следует позволить “сохранить лицо”, продолжая небольшую программу по обогащению урана, экстремист и террорист Линдси Грэм добавил: “Я даже отдаленно не заинтересован в том, чтобы обеспечивать прикрытие для режима, который убивает свой собственный народ, избивает до смерти 16-летнюю девочку за то, что она не надела головной платок соответствующим образом и пропитан американской кровью”.

Другие высказали предостережение и прибегли к знакомой защите: мол, Трамп, возможно, получает неправильные советы.

Марк Левин, ведущий Fox News, который считается ярым военным ястребом, сказал телезрителям телеканала: “Я доверяю президенту Трампу. Я знаю его сердце. Я знаю, что он хочет поступать правильно. Я знаю, что у него есть люди, которые советуют ему делать что-то другое, и другие советники, которые говорят ему что-то другое, но он самый понимающий и компетентный из всех. И он президент Соединенных Штатов, и у него очень, очень хорошие инстинкты. Но я бы сказал вот что: этот враг все еще остается врагом. Они все равно выживают. Их вооруженные силы могут быть уничтожены, но коммунистические китайцы все равно будут помогать им, а русские все равно помогут им восстановиться. Так что это еще не конец. И дело не в том, что я разжигаю войну, а в том, что они разжигают войну. Дело не в том, что я сторонник интервенции, а в том, что они интервенционисты.”

В другом месте на канале Fox News появилось понимание того, что Трампа, возможно, перехитрили, учитывая сохраняющиеся ядерные объекты Ирана, отказ принять инспекторов и продолжающуюся программу создания баллистических ракет.

Лоуренс Джонс, соведущий шоу Fox & Friends, сказал: “Я скажу, что требования президента – мы не достигли ни одной из этих целей. Я полностью уверен, что президент найдет какой-нибудь способ добиться этого. Вопрос в том, использует ли президент эти две недели для того, чтобы дать нашим солдатам передышку, отдых, чтобы посмотреть, сможем ли мы в конечном итоге это сделать? Посмотрим”.

Некоторые представители MAGA высказались с более резкой критикой. Мэтью Файнберг, писатель и самопровозглашенный “МАГА-еврей”, написал на X: “Прекращение огня, при котором КСИР [Корпус стражей исламской революции] остается у власти, - это не мир. Это разрешение. Разрешение перегруппироваться. Разрешение на перевооружение. Разрешение повторить все сначала. Это не победа. Это отсрочка.”

Даже Лора Лумер, активистка и самопровозглашенная исламофобка, которая была ярой защитницей Трампа во время войны, выразила разочарование результатом: “Переговоры являются негативными для нашей страны. На самом деле мы ничего из этого не выиграли, а террористы в Иране торжествуют. Я не знаю, почему люди ведут себя так, будто это победа.”

Движение МАГА было потрясено экспансионистской внешней политикой Трампа во время его второго президентского срока, комментирует The Guardian. Опросы общественного мнения показывают, что большинство рядовых избирателей продолжают поддерживать его. Но некоторые известные подкастеры и инфлюенсеры осудили его за отказ от обязательства в соответствии с лозунгом “Америка прежде всего” прекратить военные действия за рубежом.

Опрос Pew Research, проведенный в конце марта, показал, что с 2024 года доверие республиканцев к политике Трампа в отношении Ирана снизилось на 18 пунктов. Несмотря на это, республиканцы в возрасте 65 лет и старше в подавляющем большинстве (80%) уверены в способности Трампа принимать правильные решения по Ирану в этом году, пишет The Guardian.