«Страшно выходить на улицу»: украинцы самоорганизуются для борьбы с ТЦК

На Украине отмечается резкий рост числа нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Как именно самоорганизуются украинцы для борьбы с насильственной мобилизацией, и чем это грозит властям, разбиралось РИА Новости.

Напомним, что на Украине уже приняты законы о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Также допущены к службе по контракту люди старше 60 лет. А депутат Рады Яна Зинкевич предупредила, что стране рано или поздно придется вернуться к вопросу мобилизации женщин.

При этом в соцсетях массово распространяются видеоролики с так называемой «бусификацией», на которых военкомы буквально «отлавливают» призывников на улицах и насильно сажают в автобусы — «бусы». Однако все чаще они сталкиваются с сопротивлением. Автомобили военных сжигают, а их самих избивают.

По данным полиции, в 2025 году был 341 такой случай. Больше всего в Харьковской области (64), Киевской (49), Днепропетровской (42). В 2024-м — 118. А за первых три месяца этого года — уже 73. И несколько убийств.

Сопротивление представителям ТЦК иногда перерастает в массовые столкновения. В частности, в середине марта в Полтавской области два десятка человек набросились на военкомов. А жители Ровно заблокировали автобус ТЦК с мобилизованными и помогли им убежать.

«Сочувствие к сотрудникам ТЦК на Украине нулевое, хотя власти пытаются напоминать, что это вообще-то тоже люди. Они порой выходят на задания в гражданской одежде, чтобы не выделяться, на автомобилях пишут «Не ТЦК». Причем в нападениях зачастую участвуют женщины, так как их не забирают на фронт. Мужчинам страшно выходить на улицу», — рассказал политолог Александр Дудчак.

При этом украинская правозащитница Ольга Решетилова обратила внимание на то, что сотрудники ТЦК «не выдерживают нагрузку», у них очень низкое денежное довольствие и они «фактически в заложниках этой ситуации».

Правозащитников беспокоит и то, в каких условиях находятся мобилизованные. В честности, Решетилова отметила, что в огромном учебном центре Вооруженных сил Украины только три врача. Они физически не успевают даже объехать все батальоны, а в госпиталь поступают сотни пациентов с пневмонией.

В свою очередь глава офиса президента Украины (ОП) Кирилл Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов) заявил о том, что до завершения военных действий мобилизация будет продолжаться, так как «армии нужен человеческий капитал». Однако сами военные, в частности, командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский, отмечают, что большинство мобилизованных не готовы к боевым действиям и при первой же возможности покидают воинскую часть.

Насилию со стороны ТЦК жители Украины сопротивляются с 2022 года, при этом массовые выступления против мобилизации и политики Владимира Зеленского грозят властям проблемами, уверен украинский политолог Константин Бондаренко.

«Периодически люди самоорганизуются и дают отпор представителям властей. Причем не всегда это связано с мобилизацией. Например, в Черновцах местные жители смогли отстоять храм», — напомнил он.

Однако эксперт считает, что пока не стоит преувеличивать значимость таких акций неповиновения, так как для организации действительно серьезного сопротивления

противникам режима «нужна собственная разветвленная система обмена информацией, в рамках которой они могли бы координировать действия». Но, по его словам, ситуация в обществе ухудшается.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Россию в демонизации мобилизации на Украине. По его мнению, большинство распространяющихся в соцсетях кадров с «ловлей» людей, создано в России с применением технологий искусственного интеллекта.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.