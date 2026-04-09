Генсек НАТО не смог сменить гнев Трампа на милость

Встреча президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте не привела к смягчению критического отношения американского лидера к союзникам по альянсу. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Несмотря на дипломатические усилия Рютте, Трамп сохранил жесткую позицию.

Как отмечает газета, после встречи Трамп выразил уверенность в том, что организация вновь не придет на помощь Соединенным Штатам, когда это потребуется Вашингтону. Глава Белого дома остался недоволен реакцией партнеров на запрос о поддержке во время военной операции против Ирана.

Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из Североатлантического альянса. Отказ союзников оказать помощь он назвал «несмываемым пятном». Президент подчеркнул, что США не нуждаются в поддержке стран НАТО, которые делают все, чтобы ее не оказывать.

Politico отмечает, что Рютте пытался смягчить риторику и убедить американского президента в важности сохранения единства альянса. Однако его аргументы не возымели действия. Трамп остался при своем мнении, и враждебность к союзникам не уменьшилась.

Встреча в Белом доме не принесла ожидаемых результатов для европейских партнёров. Напряженность в отношениях между США и НАТО сохраняется, а перспективы дальнейшего сотрудничества остаются туманными на фоне угроз Трампа пересмотреть членство Америки в альянсе.