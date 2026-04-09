Страны-союзники США начали сомневаться в адекватности поведения американской администрации из-за переменчивого поведения президента Дональда Трампа. В особенности эти переживания заметны в Европе и Персидском заливе. Об этом сообщает газета Spiegel.

За один день Трамп сначала выдвинул жесткий ультиматум Тегерану, а через пару часов объявил о своей победе, фактически отказавшись от своих первоначальных условий. Критики после этого назвали данную тактику методом ТАСО, когда глава государства «постоянно отступает».

Британские специалисты заявили, что так называемая «теория безумца» , которая могла стать частью стратегии Трампа, теперь оборачивается против него самого. Эксперты полагают, что военный конфликт на Ближнем Востоке способен привести к поражению его партии на предстоящих выборах и общему снижению глобального авторитета США.

Ранее эксперт по США Малек Дудаков озвучил свою точку зрения на поведение Трампа. По словам американиста, переговорный процесс между Соединенными Штатами и Ираном был инициирован на основе десятипунктового плана, предложенного непосредственно Исламской Республикой. Дудаков обратил внимание на то, что именно иранская сторона является инициатором и ведущим в диалоге, в то время как Вашингтон фактически ведёт переговоры на условиях, выдвинутых Тегераном.