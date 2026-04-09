Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытается сорвать перемирие с Ираном атаками в Ливане по объектам шиитского движения «Хезболла», пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«Нетаньяху, возможно, стремится сорвать прекращение огня», — приводит публикацию РИА Новости.

Нетаньяху назвал перемирие с Ираном «остановкой на пути»

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что военные США останутся рядом с Ираном до достижения соглашения.