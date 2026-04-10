Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США

Иранская делегация прибыла в пакистанскую столицу Исламабад для переговоров с США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Делегацию возглавляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. По данным издания, американскую группу возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В ночь на 8 апреля Вашингтон и Тегеран согласились на двухнедельное перемирие. Переговоры представителей Ирана и США в пакистанском Исламабаде, предположительно, могут состояться в субботу, 11 апреля. По данным The New York Times, на решение о перемирии могли повлиять дипломатические усилия Китая и Пакистана, а также экономические риски, связанные с ударами по энергетической инфраструктуре региона.