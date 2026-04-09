Военные США не уйдут с Ближнего Востока до выполнения условий соглашения

Американские войска останутся на своих позициях на Ближнем Востоке, пока Иран не выполнит условий достигнутого соглашения, заявил президент США Дональд Трамп. Он также пригрозил эскалацией конфликта. При этом, по заявлению спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа, американская сторона нарушила уже три пункта из предложенного Тегераном мирного плана.

Вооружённые силы США останутся на местах в районе Ирана до тех пор, пока Тегеран не выполнит условий достигнутого соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, все американские корабли, летательные аппараты, военнослужащие и всё необходимое для нанесения смертоносных ударов по уже значительно ослабленному противнику останутся на своих позициях в районе Ирана и на территориях вокруг него до тех пор, пока условия достигнутого соглашения не будут выполнены. В противном случае возможна эскалация конфликта, добавил Трамп.

8 апреля стало известно, что американская сторона согласилась на двухнедельное прекращение огня. По утверждению главы Белого дома, США «перевыполнили» все военные задачи против Ирана, а потому поддержали перемирие при содействии Пакистана. В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана после заявления Трампа о перемирии отметил, что Тегеран «одержал великую победу и вынудил США принять план из десяти пунктов».

Ожидается, что дальнейшие переговоры между сторонами пройдут 10 апреля.

При этом позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США нарушили уже три ключевых пункта из этого плана. Речь идёт об атаках на Ливан, о вторжении БПЛА в воздушное пространство Ирана и об отказе Тегерану в праве обогащать уран. В такой ситуации, по словам Галибафа, двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.

Тем не менее в четверг, 9 апреля, иранская делегация прибудет в Пакистан для проведения переговоров с США.

«Несмотря на скептический настрой иранской общественности, вызванный неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны Израиля с целью саботировать дипломатическую инициативу… сегодня вечером иранская делегация прибывает в Исламабад для проведения серьёзных переговоров по десяти пунктам, предложенным Ираном», — написал посол ИРИ в Пакистане Реза Амири Могадам в соцсети X. Однако позднее эта публикация была удалена.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что настроен оптимистично по поводу переговоров с Ираном. Он также выразил надежду на то, что иранская сторона проявит благоразумие во время предстоящих обсуждений.

«Думаю, многое стоит на кону: если они не дадут нам того, что нам нужно, то, полагаю, всё обернётся плохо. Однако я с оптимизмом смотрю на ситуацию и верю, что иранцы проявят благоразумие», — цитирует РИА Новости слова Вэнса.

В то же время политик предупредил, что Соединённые Штаты не станут соблюдать перемирие, если не будет открыт свободный проход судов через Ормузский пролив. Вэнс также призвал Тегеран подойти к переговорам с Вашингтоном серьёзно.

В ночь на 8 апреля должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом Ирану. Глава Белого дома потребовал от Тегерана открыть Ормузский пролив и пойти на мирную сделку, угрожая в противном случае нанести удары по иранским мостам и электростанциям. В ответ на это иранские власти заявили, что готовы нанести удары по объектам США за пределами Ближнего Востока.