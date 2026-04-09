Пока вы спали: решение Трампа по Ирану и авария в Херсонской области

Трамп: ВС США останутся у границ Ирана до выполнения условий соглашения

Президент Дональд Трамп заявил, что вооружённые силы США сохранят присутствие у границ Иран до полного выполнения условий достигнутого соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идёт о военных кораблях, авиации и личном составе, которые останутся в регионе с необходимым вооружением и ресурсами.

Американский лидер подчеркнул, что эти меры направлены на обеспечение контроля за соблюдением договорённостей и сдерживание потенциальных угроз.

Минэкономразвития предложило закрепить цену товара на маркетплейсах

Министерство экономического развития Российской Федерации предложило закрепить единые правила формирования цены на маркетплейсах, исключив её изменение в зависимости от условий покупки. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива также предусматривает, что стоимость товара не должна увеличиваться при оформлении заказа, скрываться или вводить покупателя в заблуждение, а все условия должны быть прозрачными.

Дополнительно предлагается расширить круг участников меморандума, обеспечить равные условия для продавцов и дать им возможность отказываться от скидок без санкций со стороны платформ.

Все округа Херсонской области обесточены из-за аварии

В Херсонской области произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее полностью или частично все округа региона. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора Владимира Сальдо, аварийные и энергетические службы уже работают над устранением последствий и восстановлением подачи электричества.

Специалисты профильных организаций проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение жителям.

Трамп: США и Иран согласовали вопросы ядерной программы и открытия Ормуза

Президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран достигли договорённостей по вопросам ядерной программы и обеспечению безопасности Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стороны ранее пришли к согласию о недопустимости наличия ядерного оружия и необходимости сохранить пролив открытым для безопасного судоходства.

Также он отметил, что американские военные продолжают восстановление ресурсов и находятся в готовности к дальнейшим действиям.

Япония не будет направлять танкеры в зону Персидского залива

Компании Японии на фоне перемирия между США и Ираном не планируют направлять новые нефтяные танкеры в район Персидского залива. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо этого основной задачей станет вывод уже находящихся там судов, оказавшихся в затруднительном положении из-за блокировки Ормузского пролива.

Эксперты отмечают, что неопределённость вокруг переговоров и риски для безопасного судоходства могут удерживать цены на нефть на высоком уровне и негативно влиять на экономику Японии.