В США призвали остановить Трампа

Американцы должны остановить президента Дональда Трампа и не дать ему возобновить войну с Ираном. Об этом заявил в соцсети X лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, передает РИА Новости.

По словам политика, военное противостояние с Ираном уже обошлось США в 44 миллиарда долларов.

«А если [Трамп] возобновит эту войну, мы окажемся в еще худшем положении. Мы должны принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы навсегда положить конец этой войне», — написал он.

При этом он подчеркнул, что «Трамп — военный болван».

Накануне Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном, который США и Израиль бомбили с 28 февраля. А цены на нефть отреагировали резким падением: в среду днем Brent опускалась ниже $91 за баррель, хотя еще во вторник превышала $100.

При этом в марте сенат США отказался поддержать резолюцию, предусматривающую ограничение полномочий президента Дональда Трампа и немедленный вывода войск «из военных действий, не авторизованных конгрессом». Документ поддержали 47 сенаторов, против высказались 53.