Трамп пригрозил Ирану «самой масштабной стрельбой» в истории

Президент США Дональд Трамп предупредил о готовности начать беспрецедентные по масштабу и мощи боевые действия против Ирана в случае нарушения достигнутых мирных договорённостей.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Американские корабли, авиация и сухопутные войска сохранят свои позиции в непосредственной близости от иранских границ до полного выполнения всех пунктов соглашения. Трамп подчеркнул, что военное присутствие США в регионе останется неизменным фактором давления на Тегеран.

Политик отметил, что хотя срыв сделки кажется ему маловероятным, Вашингтон готов применить обновлённый военный арсенал. По словам главы государства, потенциальный конфликт превзойдёт по силе все предыдущие столкновения.

«Если по какой-либо причине этого не произойдёт... тогда начнётся стрельба, более масштабная, усовершенствованная и мощная, чем когда-либо прежде», — заявил президент.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия и другие страны Европейского союза не намерены терпеть агрессивную риторику Трампа в адрес Ирана.

В ночь на 8 апреля Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп будет вести переговоры с Ираном в ближайшие две недели только при открытом Ормузском проливе.