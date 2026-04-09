США не обращались к Турции с просьбой принять переговоры по Украине

Пока США не обращались к Турции, чтобы обсудить организацию переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецком правительстве.

«На данный момент от американской стороны не поступало конкретных инициатив или сигналов относительно организации переговорного процесса в Стамбуле», — сказал собеседник издания, подчеркнув, что Турция готова содействовать любым дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование конфликта. Он также добавил, что сперва все вовлеченные стороны должны выработать четкую позицию.

Как считает собеседник агентства, Стамбул — это идеальное место для проведения встречи, но в первую очередь необходимо добиться прекращения огня.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия не будет затягивать возобновление переговоров по Украине.