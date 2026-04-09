Валтонен: Финляндия не потерпит агрессивную риторику Трампа об Иране
Финляндия и другие страны Европейского союза не намерены терпеть агрессивную риторику президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщила в интервью журналистам финской газеты Iltalehti.
По словам министра, сейчас появилась прекрасная возможность выстроить прочный мир между конфликтующими сторонами.
Политик подчеркнула, что в ходе недавних переговоров с коллегами на Ближнем Востоке у неё появилась реальная надежда на дипломатическое урегулирование ситуации.
Ранее Трамп пригрозил уничтожением иранской цивилизации.
В ночь на 8 апреля Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.