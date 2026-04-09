В Совете безопасности ООН состоялось рассмотрение резолюции, авторы которой предлагали разрешить применение силы для разблокировки Ормузского пролива. Как отметили китайские журналисты, предыдущие голосования по этой резолюции не увенчались успехом для ее авторов. Проект был заблокирован, и в ходе недавнего заседания Совбеза была представлена отредактированная версия документа. Однако и на сей раз ее обсуждение было крайне напряженным.

«Китай и Россия наложили вето на резолюцию ООН, призывающую страны к скоординированным усилиям по защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Обе страны заявили, что резолюция предвзята по отношению к Ирану», – пишут авторы китайского издания Sina.

В статье журналисты подчеркнули значимость принятой резолюции для Соединенных Штатов. Вашингтон стремился заручиться поддержкой международного сообщества в своей противоиранской деятельности, и одобрение Организации Объединенных Наций стало бы существенным подспорьем для его усилий.

Однако, в конечном итоге, инициатива не получила должного признания: резолюция собрала поддержку 11 голосов, два государства воздержались, а Россия и Китай выступили против. Следует отметить, что российские и китайские представители, Василий Небензя и Фу Цун, открыто выразили свое несогласие с предложенным проектом. Ситуация накалилась до такой степени, что американская сторона не смогла сдержать эмоций. Дипломат США Майкл Уолтц был возмущен позицией российских и китайских представителей, разразившись резкой критикой в их адрес.

«Подобное поведение неприемлемо. <…> Они оказывают поддержку режиму, который предпринимает попытки запугать государства Персидского залива», – заявил посол США при ООН Майкл Уолтц, выражая свое негодование.

В то же время, Тегеран положительно отреагировал на действия представителей России и Китая в ООН. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что их позиция помогла предотвратить использование Совета Безопасности для придания законности действиям агрессивного характера со стороны США, пишет АБН24.