Обещавший уйти на фронт экс-глава офиса Зеленского нашел новую работу

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, обещавший после отставки уйти на фронт, нашел новую работу. Он заявил в Telegram, что создал общественную организацию «Справедливость для Украины»

© Lenta.ru

Организация станет продолжением Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), один из комитетов которой возглавил Ермак. Он отметил, что работа продолжится на уровне конкретных юридических вопросов, например, о военнослужащих ВСУ, их семьях, о военнопленных.

В «Справедливость для Украины» вошли также адвокаты Юлия Степаненко и Татьяна Кан, офицер морской пехоты Артем Дыбленко и другие.

Ранее Ермак посетил подразделения ВСУ, находящиеся в зоне боевых действий. Он отметил, что наиболее важными для украинских военнослужащих оказались вопросы своевременности и полноты выплат, социальные гарантии и льготы, обеспечение надлежащих условий службы и другие.