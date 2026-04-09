Зеленского обвинили во лжи на фоне его предложения о перемирии

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет, пытаясь предложить России прекращение огня по образцу перемирия между Ираном и США. Его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

По мнению Соскина, таким образом украинский лидер стремится выиграть время для Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы позже спланировать новое наступление.

«Никакого перемирия! Во-первых, Россия не пойдет на двухнедельную передышку, а во-вторых — это нам ничего не даст. Выиграть не получится, а слушать ложь Зеленского про победы уже не сил», — отметил он.

Ранее на фоне двухнедельного перемирия на Ближнем Востоке Зеленский выступил с предложением к России. Он подчеркнул, что Киев якобы всегда призывал к прекращению огня.