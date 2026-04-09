В США разгорелся скандал из-за кур в клетках и высоких цен на яйца

В американском штате Калифорния разгорелся скандал из-за высоких цен на яйца. Местные законы вводят избыточные ограничения на птицеводческую продукцию, заявили в американской администрации.

Речь идет о запрете содержать кур в клетках. Растут издержки, и производитель повышает цены на свою продукцию.

Министерство юстиции США, пытаясь положить этому конец, направило в суд иск. Ответчиком выступает администрация Калифорнии, которую возглавляет демократ Гэвин Ньюсом, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Истцы подчеркивают, что стандарты для продукции уже регулируются федеральным законом, и Калифорния не имеет права диктовать свои.

На заседании в феврале судья Марк Скарси отклонил иск как необоснованный.

Но администрация президента США не сдается и направила новый иск с необходимыми пояснениями.

Ранее Дональд Трамп критиковал своего предшественника Джо Байдена, указывая на то, что при нем яйца подорожали в четыре раза. Сейчас, по словам президента, ситуация стабилизировалась, продукция стала доступнее и вернулась на прилавки всех магазинов страны.