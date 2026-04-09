Вэнс уличил Иран в использовании ChatGPT при составлении списка требований

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что иранская сторона использовала нейросеть ChatGPT при составлении первого варианта своих требований из десяти пунктов. Слова чиновника приводит Reuters.

Всего, по словам Вэнса, Тегеран предлагал три варианта требований.

«Было второе предложение из 10 пунктов, которое было гораздо более разумным. ... Именно на это предложение ссылался президент [Дональд Трамп], и это соответствует действительности по состоянию на вчера», — сказал вице-президент.

Третье же предложение, считает Вэнс, оказалось более максималистским, чем первое, однако именно оно разошлось по социальным сетям.

Ранее Вэнс заявил, что США готовы предложить Ирану многое при добросовестном ведении переговоров.