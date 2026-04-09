США намерены забрать все накопленное ядерное топливо Ирана

США намерены забрать у Ирана все накопленное ядерное топливо. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Он возглавит американскую делегацию на предстоящих переговорах в Пакистане.

По его словам, Штаты не хотят, чтобы Тегеран имел возможность создания ядерного оружия. В связи с этим сдача ядерных материалов - одно из ключевых требований США. Он также добавил, что критически важно Ирану открыть Ормузский пролив, иначе американские военные не станут соблюдать условия двухнедельного прекращения огня.

Хотя Вэнс и признал, что «соблюдение режима прекращения огня всегда сопряжено с трудностями», он настаивал на том, что США соблюдают режим прекращения огня и что переговоры продолжаются. Он также отверг утверждение Ирана о том, что Ливан находится под защитой соглашения о прекращении огня, заявив, что США никогда не соглашались по этому вопросу в отношении Ливана.

Напомним, ранее спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил о нарушении США трех основных пунктов из 10 до начала переговоров. По словам политика, Америка нарушила прекращение огня в Ливане и вторглась в воздушное пространство Ирана. БПЛА был сбит над иранским городом Лар. Также спикер парламента сообщил об отрицании США права Ирана на обогащение урана.