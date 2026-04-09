Трамп "накажет" страны НАТО, не оказавшие поддержку США в иранском конфликте

Президент США Дональд Трамп рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали должную поддержку американо-израильской операции против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов Организации Североатлантического договора, которые считаются неблагоприятными для военных действий в Иране, и их размещение в странах, оказывавших большую поддержку. Это предложение значительно уступает недавним угрозам президента Трампа полностью вывести США из альянса, что по закону он не может сделать без одобрения Конгресса", - говорится в публикации.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с объявленным режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента о двухнедельном перемирии. В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.