Макрон призвал к миру в ещё одной стране после перемирия в Иране

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и американским лидером Дональдом Трампом. По итогам бесед он призвал распространить режим прекращения огня на Ливан.

© Московский Комсомолец

В соцсети X Макрон написал, что выразил надежду на соблюдение перемирия всеми сторонами конфликта на всех театрах противостояния. Напомним, что оно включает и ливанское направление.

По его словам, это необходимое условие для того, чтобы прекращение огня было надёжным и долговременным.

Французский президент также назвал достигнутое между Вашингтоном и Тегераном соглашение лучшим из возможных решений. Он считает, что оно должно открыть путь к переговорам, которые позволят обеспечить безопасность во всём ближневосточном регионе.