Рютте признал провал проверки США странами НАТО

Ряд государств Североатлантического альянса действительно провалили проверку на лояльность, отказавшись помочь Вашингтону в конфликте с Ираном, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала CNN.

Его слова приводит РИА Новости.

26 марта президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана стала проверкой Североатлантического альянса на поддержку США. При этом американский лидер отметил, что разочарован в альянсе.

Рютте согласился с критикой в адрес европейских партнёров США. Он подтвердил, что определённые члены НАТО действительно не прошли тест Вашингтона.

«Некоторые из них (стран-членов альянса. — RT) — да», — констатировал Рютте.

Ранее стало известно, что Трамп встретится с Рютте и обсудит вопрос о возможном выходе США из альянса.