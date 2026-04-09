В США призвали противостоять Нетаньяху

Конгрессмен от Демократической партии Джеймс Макговерн заявил, что президенту США Дональду Трампу следует активнее противостоять действиям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он написал в социальной сети X.

© РИА Новости

Макговерн призвал Трампа противостоять Нетаньяху ради сохранения перемирия с Ираном. «Продолжающиеся бомбардировки Ливана со стороны Нетаньяху, в результате которых уже несколько недель гибнут мирные жители, грозят погрузить регион в еще больший хаос и сорвать перемирие», — сказал он.

По мнению конгрессмена, Трампу следует всеми силами избежать эскалации конфликта со стороны Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что у его страны еще остались цели в Иране. По его мнению, объявленное США перемирие является «остановкой в пути».