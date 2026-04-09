Белый дом оскорбился вопросом о морали Трампа

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт США Дональда Трампа после его угроз Ирану.

Журналисты спросили у чиновницы, как может американский лидер говорить о моральном превосходстве страны, при этом заявляя о намерениях уничтожить целую цивилизацию.

Левитт подчеркнула, что Трамп имеет «абсолютное моральное превосходство» над властями Ирана. «С вашей стороны даже предположение об обратном является откровенно оскорбительным», — возмутилась пресс-секретарь.

Журналист попытался задать уточняющий вопрос, однако чиновница не дала ему этого сделать и перешла к следующему СМИ.В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.