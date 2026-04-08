В Белом доме рассказали, кто сыграл ключевую роль в переговорах с Ираном

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль во время переговоров по урегулированию конфликта в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Левитт, во время переговоров о прекращении огня между США и Ираном ключевую роль сыграл именно Вэнс. Она добавила, что вице-президент участвовал в них с самого начала — в будущем он тоже войдет в переговорную группу.

«Вице-президент Вэнс с самого начала играл очень значительную и ключевую роль. Разумеется, он правая рука президента, он вице-президент Соединенных Штатов. Он участвовал во всех этих обсуждениях и, как я только что объявила, позже на этой неделе возглавит этот новый этап переговоров в Исламабаде», — заявила Левитт.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном. Позже СМИ сообщили, что на этом фоне США продолжают переброску морских пехотинцев на Ближний Восток.