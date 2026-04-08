В Белом доме назвали оскорбительным вопрос о морали Трампа в связи с угрозами Ирану

Вопрос о морали президента США Дональда Трампа является оскорбительным, заявила на традиционном брифинге официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

В начале апреля американский лидер позволил себе в ходе публичных выступлений ряд грубых и резких высказываний в адрес Ирана. Он пообещал, что ввергнет в ад Исламскую Республику, уничтожит иранскую цивилизацию безвозвратно и бесповоротно.

Журналисты попросили представителя Белого дома раскрыть, как глава США может твердить о моральном превосходстве Соединенных Штатов и при этом заявлять о намерениях уничтожить целую цивилизацию.

«Президент имеет абсолютное моральное превосходство над [правительством Ирана], и с вашей стороны даже предположение об обратном является откровенно оскорбительным», — ответила Левитт.

Ранее Трамп, на фоне операции в Венесуэле, сообщил, что не стремится причинять вред людям. Он уточнил, что его полномочия как верховного главнокомандующего ограничены только его собственной моралью, его разумом, восприятием мира, а не нормами международного права.

Сенатор Андрей Клишас заметил, в свою очередь, что слова президента США — это «прямой отказ от международного права» со стороны одного из постоянных членов Совбеза ООН, и это создает в мире «принципиально новую правовую реальность».