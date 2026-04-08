Вице-президент Вэнс рассказал, чего США потребуют от Ирана на переговорах

США потребуют, чтобы Иран сдал ядерные материалы, заявил вице-президент и глава американской делегации на переговорах с Исламской Республикой Джей Ди Вэнс.

Он напомнил о словах президента США про то, что Иран не должен иметь возможность создавать ядерное оружие и обогащать уран для этой цели.

"Мы хотим, чтобы Иран передал нам ядерное топливо. Это будет нашими требованиями в ходе переговоров", - сказал Вэнс.

7 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер рассказал, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в субботу, 11 апреля, в Исламабаде. Израиль поддержал перемирие с Исламской Республикой, но на Ливан оно не распространилось.