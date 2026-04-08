Орбан объяснил сближение Венгрии с США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему его страна начала сближаться с США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Орбана, это происходит из-за того, что «Венгрии больно от происходящего в Европе». Он также добавил, что теперь главным оплотом западной цивилизации является США.

«К сожалению, сегодня наш главный якорь в западном мире — это не немецкие партии-побратимы, а Республиканская партия США, которая сотрудничает с нами», — заявил он.

Ранее Орбан провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Последний во время встречи обвинил Евросоюз во вмешательстве в венгерские выборы.