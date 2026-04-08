Иран развернул нефтяной танкер в Ормузском проливе

Нефтяной танкер, пытавшийся пройти через Ормузский пролив, был развернут и возвращается в Персидский залив. Об этом сообщает иранское агентство SNN.

Речь идет о танкере для нефтепродуктов Auroura под флагом Панамы. На интерактивной карте портала по отслеживанию судов Marinetraffic видно, что судно действительно следовало в сторону Ормузского пролива, затем развернулось и осталось в Персидском заливе.

Ранее США объявили о согласии Ирана открыть Ормузский пролив. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что 8 апреля США заметили увеличение активности судоходства. По ее словам, Трамп и его команда будут вести переговоры с Тегераном только при условии, что Ормузский пролив будет оставаться открытым.