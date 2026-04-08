Зеленский рассказал, какие выводы должен сделать мир из конфликта в Иране

Участницы Евросоюза и другие страны должны сделать из ситуации на Ближнем Востоке выводы, которые касаются безопасности. Об этом в среду, 8 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

© Вечерняя Москва

— Не стоит проверять, что будет, если какой-то другой критический регион потеряет безопасность. Нужно действовать и взаимодействовать, чтобы безопасности добавлять, — высказался украинский лидер в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он добавил, что Киев готов работать со всеми партнерами для достижения этих целей. Зеленский отметил, что любые угрозы для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке «масштабируют вызовы» для экономики и стоимости жизни в каждой стране. Он подчеркнул, что при определении послевоенных условий в регионе стороны должны учесть «интересы каждого народа».

Кроме того, лидер киевского режима повторил предложение «ответить зеркально», если Россия прекратит удары по территории Украины, и отметил, что прекращение боевых действий может создать «правильные предпосылки для договоренностей», передает Газета.Ru.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал политической игрой призывы Владимира Зеленского к перемирию с Россией, прозвучавшие на фоне двухнедельного прекращения огня на Ближнем Востоке.