Праздничное мероприятие, посвященное годовщине освобождения города от нацистских захватчиков, в среду, 8 апреля, состоялось у мемориала Славин в Братиславе. Председатель правительства Словакии Роберт Фицо, выступая перед собравшимися, выразил глубочайшую благодарность советским воинам, чья доблесть и жертва позволили вернуть мир на словацкую землю.

© Вечерняя Москва

— Первая и самая большая благодарность с большим уважением относится к парням и девушкам, потому что это были парни и девушки, женщинам и мужчинам Красной Армии и Румынской армии за освобождение Словакии, Братиславы и за то, что они принесли нам сюда мир, самую большую ценность, которую мы когда-либо имели, — передает слова премьера РИА Новости.

Братислава была освобождена 4 апреля 1945 года. Памятная дата в этом году совпала с празднованием Пасхи, поэтому официальные торжества были перенесены на 8 апреля. Мемориал Славин, место проведения церемонии, является символом памяти о более чем 6,8 тысячах советских солдат, павших при освобождении Братиславы и ее окрестностей.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в октябре 2025 года явился на мероприятия по случаю 81-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции с георгиевской лентой.