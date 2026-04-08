В Белом доме рассказали о переговорах по Кубе

Переговоры США и Кубы продолжаются, в них участвуют чиновники высшего уровня. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

"Переговоры и дискуссии продолжаются на самом высоком уровне нашего правительства", - сказала она.

До этого стало известно, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.