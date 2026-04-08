Нетаньяху назвал перемирие с Ираном «остановкой на пути»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие с Ираном является «остановкой на пути к цели». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нетаньяху, соглашение о прекращении огня с Ираном станет остановкой на пути к достижению израильских целей. При этом он подчеркнул, что Израиль готов вернуться к продолжению боевых действий.

«Мы их (своих целей — прим. ред.) достигнем либо путем соглашения, либо путем возобновления боевых действий. Мы вернемся к боевым действиям, когда это будет необходимо», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном. Позже СМИ сообщили, что на этом фоне США продолжают переброску морских пехотинцев на Ближний Восток.