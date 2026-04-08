В Литве назвали конфликт на Украине «священной войной на выживание»

Поражение Украины в конфликте с Россией станет "концом" для Европы, поэтому для ЕС украинский кризис является "священной войной на выживание". Об этом в интервью "Укринформ" заявил командир Союза стрелков Литвы, полковник Линас Идзялис.

"Это новый тип войны, потому что в прошлом у нас были экономические, идеологические войны, борьба с фашизмом, против коммунизма, а теперь это фактически священная война на выживание. Если мы потеряем Украину, для Европы это будет конец. Оставшихся в живых украинцев заберут в российскую армию, и эти силы продолжат путь в Европу, что приведет к катастрофическим сценариям", — заявил он.

Идзялис выразил уверенность в том, что следующей целью после Украины для России станут страны Прибалтики, так как Москва якобы хочет "восстановить Советский союз". Он отметил, что поэтому "многие литовцы так стремятся помочь украинцам". При этом Идзялис подчеркнул, что пока идет конфликт на Украине, для Европы нет "никакой конвенционной военной угрозы".

Также в интервью Идзялис назвал "донбасский сценарий" маловероятным для Литвы, так как пророссийский жители страны "не живут в каком-то конкретном районе".

В мартовском докладе за 2025 год генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию "самой значительной" угрозой для НАТО и евроатлантического региона. Также в феврале он отмечал, что Россия продолжит оставаться долгосрочной угрозой для НАТО и после завершения конфликта на Украине.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин отмечал, что Россия готова "как угодно" зафиксировать положение о ненападении на европейские страны.