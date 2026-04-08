Белый дом раскрыл детали сделки с Ираном

США отклонили первоначальные условия Ирана о сделке, после чего Тегеран предложил более разумный и сокращенный план. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, трансляцию брифинга проводит официальный YouTube-канал американской администрации.

«Предложение Тегерана из 10 пунктов было в корне несерьезным, неприемлемым и полностью отвергнутым. Затем Иран выдвинул более разумный и сжатый план, который, по мнению Белого дома, был реализуемым», — отметила она.

Левитт добавила, что красные линии президента США Дональда Трампа, а именно прекращение иранского проекта по обогащению урана, «не изменились».

2 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин является сторонником дипломатии в урегулировании военных конфликтов.